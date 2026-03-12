Bassano | 5 minori identificati dai video virali dopo

Nel pomeriggio del 2 marzo 2026 a Bassano del Grappa si è verificata una rissa che ha coinvolto diversi giovani. Dopo l'evento, le forze dell'ordine hanno identificato cinque minori, tutti tra i 13 e i 17 anni, grazie ai video virali diffusi sui social network. I ragazzi sono stati riconosciuti e segnalati alle autorità competenti.

Una rissa scoppiata nel pomeriggio del 2 marzo 2026 a Bassano del Grappa ha portato all'identificazione di cinque giovani, tutti studenti tra i 13 e i 17 anni. I Carabinieri hanno agito tempestivamente dopo una chiamata al 112 proveniente da un istituto scolastico dell'area centro studi, ma gli autori si erano già allontanati prima dell'arrivo della pattuglia. L'intervento delle forze dell'ordine si è basato su un'indagine rapida che ha incrociato le riprese dei sistemi di videosorveglianza urbana con i filmati virali diffusi sui social network. L'analisi dei materiali video ha permesso di stabilire che lo scontro, nato per motivi futili, è durato pochi minuti ed è stato interrotto dall'arrivo di un autobus della SVT.