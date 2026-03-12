basket la ies ospita us livorno per mantenere chance di accesso ai play off in dr2

Oggi si gioca una partita di basket tra la IES e l’US Livorno nella Divisione Regionale 2, girone D. La gara si svolge in DR2 e rappresenta un momento importante per le squadre di Pisa che cercano di mantenere vive le possibilità di arrivare ai play-off. La settima giornata di ritorno ha ulteriormente chiarito la posizione delle tre squadre pisane impegnate nel campionato.

Pisa, 12 marzo 2026 – La settima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, ha sgranato ulteriormente il gruppo delle tre squadre pisane impegnate. Il DREAM, uscito vittorioso dal derby casalingo con il GMV, si è portato al terzo posto, a otto punti dalla capolista Fortezza, il GMV è due punti sotto, sempre in zona play-off, mentre la Devitalia IES, perdendo lo scontro diretto a Grosseto, si è allontanata di quattro punti dalla zona spareggi. Con sei gare della regular season da disputare, la IES ce la può ancora fare, ma deve vincere, già venerdì alle 21 al palasport, contro la forte US Livorno. In casa anche il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

