A sei turni dalla fine della regular season di Divisione Regionale 1, il CUS Pisa affronta in trasferta la capolista GEA Grosseto. La partita si gioca a Grosseto e vede in campo le due squadre più in forma del girone A, con i padroni di casa che cercano di mantenere la vetta e gli ospiti intenzionati a mettere pressione in classifica.

Pisa, 12 marzo 2026 – A sei turni dalla conclusione della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 1, si incontrano a Grosseto le due compagini più in forma del girone A, i padroni di casa della Gea ed il CUS Pisa Cosmocare. La squadra locale, capolista indiscussa con 10 lunghezze di vantaggio sulla seconda, è imbattuta in casa e ha giocato l’ultima delle due gare perse a dicembre dello scorso anno. Il CUS ha infilato sei vittorie (cinque consecutive) in sette gare, balzando dall’ultimo posto in solitudine al terzultimo, che al momento garantirebbe la salvezza.. GEA GROSSETO - Il quintetto biancorosso, capitanato da Edoardo Furi, si è presentato ai nastri di partenza con una formazione rafforzata e si avvia a vincere, con largo anticipo, la regular season, candidandosi come principale candidato al salto di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket, impegno difficile per il CUS Pisa sul campo della capolista GEA Grosseto, in DR1

