Baseball l’Italia è ai quarti del World Classic | Messico ko 9-1

L’Italia del baseball ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale del World Baseball Classic giocato al Tokyo Dome, dopo aver sconfitto il Messico con il punteggio di 9-1. La partita si è conclusa con la vittoria degli azzurri, che continuano il loro percorso nel torneo internazionale. La squadra italiana ha mantenuto il vantaggio per tutta la durata dell’incontro.

(Adnkronos) – Prosegue il cammino dell'Italia del baseball nel World Baseball Classic in corso al Tokyo Dome: Messico battuto per 9-1. Gli azzurri si qualificano dunque ai quarti di finale della competizione, di fatto il Mondiale del baseball, dopo la vittoria di ieri contro gli Usa. Nella fase a eliminazione diretta affronteranno la squadra di.

