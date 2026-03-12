L'Italia del baseball ha vinto contro il Messico per 9 a 1 al 'World Baseball Classic', dopo aver già battuto gli Stati Uniti. La partita si è svolta davanti a quasi quarantamila persone e ha avuto una durata di tre ore. Con questa vittoria, la squadra italiana si è qualificata per i quarti di finale del torneo.

AGI - L' Italia del baseball prosegue la sua serie di successi al ' World Baseball Classic ' e, dopo aver sconfitto gli Stati Uniti, la scorsa notta ha nettamente battuto il Messico per 9 a 1 dopo una partita durata tre ore davanti a quasi quarantamila spettatori. Gli azzurri hanno concluso il girone con quattro vittorie su quattro e sabato alle 20, ore italiane, affronteranno nei quarti di finale Portorico, secondo classificato della pool A. Al ' Daikin Park ' di Houston contro il team messicano il grande protagonista è stato capitan Vincent Joseph Pasquantino che è diventato il primo giocatore nella storia del ' World Baseball Classic ' a mettere a segno tre fuoricampo in una sola partita. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Baseball, l'Italia avanza e conquista i quarti di finale

