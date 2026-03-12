Oggi sono state annunciate le composizioni dei gironi di qualificazione al Premier 12 di baseball. Per la prima volta nel 2027, il torneo sarà aperto a 16 squadre, rispetto alle 12 tradizionali. La novità riguarda anche la partecipazione dell’Italia, che si prepara alle sfide di ottobre nel nuovo formato. La fase di qualificazione si svolgerà in diverse location, con le squadre che si sfideranno per accedere alla fase finale.

Sono state rilasciate oggi le composizioni dei gironi di qualificazione al Premier 12, che per la prima volta nel 2027 sarà allargato a 16 posti invece dei tradizionali 12 cui è ispirato il nome. Sarà coinvolta anche l’Italia, che vi entra da numero 14 del ranking mondiale stilato dalla WBSC, e in un certo senso è stata fortunata perché non dovrà fare tanta strada. Il primo dei due tornei di qualificazione, che vedrà coinvolti gli azzurri, si giocherà a Barcellona dal 9 all’11 ottobre. E verrà disputato in un impianto che sa di storia, il diamante Carlos Perez de Rozas, quello che, sulla collina di Montjuic, diede luogo alla prima competizione di batti e corri nella storia delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball: Italia, ottobre spagnolo nelle qualificazioni al Premier 12

