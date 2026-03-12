Base italiana colpita a Erbil si spera nell’errore ma spunta la rivendicazione dei miliziani di Saraya Awliya al-Dam

Roma, 12 marzo 2026 - Mentre in Italia si ipotizza o si spera che il missile o drone abbia avuto origine da un errore, i miliziani di Saraya Awliya al-Dam rivendicano l’attacco alla base italiana a Erbil. La notizia si diffonde mentre si cercano conferme ufficiali sull’accaduto e si attendono sviluppi sulla responsabilità dell’attacco. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato ancora reso noto dalle autorità coinvolte.

Roma, 12 marzo 2026 - Mentre in Italia si ipotizza, o si spera, che il missile o drone (Ufficialmente non è ancora stato chiarito) sia caduto per errore sulla base italiana di Erbil, spunta il video di rivendicazione delle milizie Saraya Awliya al-Dam (SAD), un gruppo sciita filo-iraniano già noto per i suoi attacchi alle forze Usa specialmente nel nord dell'Iraq, in particolare nel Kurdistan, e legato a Saib Ahl al-Haq, un gruppo paramilitare sciita iracheno. I dubbi di Tajani ieri Già ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva espresso delle perplessità su chi avesse realmente attaccato e che cosa volesse colpire, visto che si... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Base italiana colpita a Erbil, si spera nell'errore ma spunta la rivendicazione dei miliziani di Saraya Awliya al-Dam