Base italiana attaccata a Erbil il comandante | Militari nei bunker danni ma nessun ferito

La base italiana di Camp Singara a Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata colpita ieri da una minaccia aerea. Il comandante ha riferito che i militari si sono rifugiati nei bunker e che, nonostante i danni, non ci sono feriti. La base si trovava in stato di preallarme a causa della crisi in corso nella regione.

