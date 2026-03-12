Bartolozzi divide i due fronti Ma scoppia il caso Gratteri

Il ministro della giustizia ha dichiarato che il caso Bartolozzi è considerato chiuso, dopo aver confermato in un comunicato l’errore commesso. La situazione ha diviso le opinioni tra le parti coinvolte, mentre si è aperto un nuovo episodio, denominato il «caso Gratteri». La vicenda ha attirato l’attenzione sui diversi fronti coinvolti, generando discussioni e reazioni pubbliche.

Per il ministro della giustizia Carlo Nordio il caso Bartolozzi è da considerarsi chiuso. «Abbiamo già fatto un comunicato dove davamo atto di questo errore – spiega a Rete4 – La stessa dottoressa ha ammesso di avere sbagliato e si è detto molto rammaricata. Direi che la cosa dovrebbe finire qui».