Barracelli in crisi | Giagoni chiede dialogo urgente

Le compagnie dei barracelli in Sardegna sono al centro di una crisi istituzionale che mette a rischio la loro operatività. Un appello al dialogo è stato rivolto da Giagoni, che chiede un confronto immediato per affrontare la situazione. La questione riguarda le condizioni e le modalità di funzionamento delle forze di sicurezza locali, con un forte richiamo alla necessità di un intervento rapido.

Un allarme urgente risuona nel cuore del territorio sardo, dove le compagnie dei barracelli si trovano al centro di una crisi istituzionale che minaccia la loro stessa esistenza operativa. Il deputato Dario Giagoni ha lanciato un appello diretto alla Regione Autonoma della Sardegna, chiedendo l'apertura immediata di un tavolo di dialogo per risolvere le gravi criticità normative emerse con il Disciplinare tecnico del 2018. La situazione attuale vede questi corpi storici, fondamentali per la vigilanza rurale e la sicurezza ambientale dell'isola, bloccati da regole che ne compromettono l'efficacia e mettono a rischio la vita degli operatori. La richiesta è netta: sospendere il disciplinare contestato e creare uno spazio permanente di confronto tra istituzioni e rappresentanze del comparto.