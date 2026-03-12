Bariti | Avellino piazza che vive di calcio sarà una battaglia

L’Avellino si prepara a una sfida importante in un contesto dove il calcio rappresenta un elemento centrale per la città. Dopo aver ottenuto due vittorie consecutive, la squadra cerca di mantenere alta la concentrazione senza lasciarsi trasportare dall’entusiasmo. La partita si prospetta come una vera e propria battaglia, considerando le aspettative e la pressione che circondano il momento.

Tempo di lettura: 2 minuti Due vittorie consecutive per alimentare entusiasmo e fiducia, ma senza perdere l’equilibrio. La Virtus Entella arriva alla sfida con l’ Avellino con sei punti conquistati nelle ultime due gare e con la consapevolezza di essere entrata in una delle fasi più decisive della stagione. La squadra biancoceleste si appresta infatti ad affrontare una settimana ad altissima intensità, con tre partite ravvicinate contro Avellino, Pescara e Reggiana. A fotografare il momento della squadra è Davide Bariti, che invita l’ambiente a restare concentrato senza farsi travolgere dalle pressioni. “Sappiamo che ci attende una settimana importante, ma non dobbiamo caricarci troppo di aspettative”, spiega l’esterno ligure. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

