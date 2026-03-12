Barbera sbloccato | via libera per gli Europei del 2032

La conferenza preliminare dei servizi per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera si è conclusa con un esito positivo, consentendo di procedere con la dichiarazione di interesse pubblico. La decisione permette di sbloccare i progetti legati alla riqualificazione dell’impianto sportivo, che potrà ora avanzare nelle fasi successive. L’obiettivo è preparare lo stadio in vista degli Europei del 2032.

La conferenza preliminare dei servizi per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera si è conclusa con esito positivo, aprendo la strada alla dichiarazione di interesse pubblico. Il sindaco Roberto Lagalla ha confermato che il progetto tecnico-amministrativo è fattibile e che l’obiettivo finale resta l’ospitare le competizioni degli Europei del 2032. Questo passaggio burocratico non è un semplice adempimento formale, ma la chiave volta a sbloccare la fase successiva: la valutazione della fattibilità economica. La collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il Palermo FC e gli enti coinvolti segna una rottura con le logiche del passato, puntando su un nuovo impianto sportivo moderno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

