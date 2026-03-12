bando per gli chalet delusione e scetticismo

Un bando relativo agli chalet sta suscitando delusione e scetticismo tra gli operatori. La proposta di Salvini sulle gare per le concessioni demaniali prevede che nessuna società possa gestire più di uno stabilimento balneare. La norma, così come presentata, ha generato reazioni di insoddisfazione tra chi sperava in un sistema diverso. La questione riguarda principalmente le modalità di assegnazione delle concessioni e il numero di stabilimenti gestibili da ogni azienda.

"Da quanto ho capito, la proposta di Salvini sulle gare per le concessioni demaniali non dovrebbe permettere a una qualsiasi società di prendere in gestione più di uno stabilimento balneare. Magari potrebbe essere utile per evitare che le multinazionali acquistino in blocco svariati chalet, ma la situazione non è chiara e non vediamo notizie rassicuranti". Sono le parole di Domenico De Angelis, portavoce degli operatori balneari di Porto Potenza e titolare dello chalet Giamirma. È lui a commentare l’annuncio del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che ha anticipato l’uscita entro la fine del mese di un bando tipo per le gare delle concessioni balneari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

