La Bandabardò si esibirà a Cotignola, in provincia di Ravenna, presso l’Arena delle balle di paglia. Il concerto è fissato per una data ancora da definire e i biglietti costeranno 5 euro. L’evento si svolgerà in un’area all’aperto, con il pubblico invitato ad assistere alla performance del gruppo musicale.

La Bandabardò si preparerà a prendere il palco dell’Arena delle balle di paglia a Cotignola, nel cuore della Romagna. L’appuntamento è fissato per il 2 maggio 2026 alle ore 16:00, nell’ambito della rassegna Romagna in fiore. Questo evento musicale non rappresenta solo un concerto, ma funge da apertura ufficiale del programma ravennate dedicato alla rinascita dei territori colpiti dalle recenti alluvioni. Il biglietto d’ingresso è stato fissato a soli 5 euro, rendendo l’evento accessibile a tutta la comunità locale. L’Arena delle Balle: Un teatro effimero tra Senio e Canale. Lo scenario scelto per questo appuntamento è unico nel suo genere: un anfiteatro costruito interamente con balle di paglia, situato dove il fiume Senio incontra il Canale Emiliano Romagnolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bandabardò a Cotignola: 5 euro per l’Arena di paglia

Articoli correlati

Bandabardò in concerto all’Arena delle balle di paglia per la rassegna "Romagna in fiore"La Bandabardò arriva a Cotignola per “Romagna in fiore”, aprendo con il suo concerto il programma ravennate della rassegna.

Leggi anche: Bandabardò a Bologna con il tour celebrativo per i 25 anni di "Se mi rilasso collasso"

Una raccolta di contenuti su Bandabardò a Cotignola 5 euro per...

Discussioni sull' argomento Romagna in fiore: Eugenio Finardi al parco Carnè, Motta a Musica nelle Aie, la Bandabardò all'Arena delle balle di paglia di Cotignola; Bandabardò in concerto all’Arena delle balle di paglia per la rassegna Romagna in fiore; Romagna in fiore, partenza tra Fontanelice e Cotignola; Torna Romagna in fiore, l’anima 'verde' di Ravenna Festival: nove concerti tra natura e musica.

Buongiorno con la prima pagina de L’Arena di oggi, mercoledì 11 marzo 2026 - facebook.com facebook

Siamo lieti di annunciare che il gruppo Gabbani sarà il nuovo Catering Partner della AIL Arena. Il mandato esclusivo, della durata iniziale di tre anni, affida alla storica azienda luganese x.com