Bancarotta e autoriciclaggio | maxi-sequestro ad un imprenditore della ristorazione

Le autorità hanno sequestrato un patrimonio di grandi dimensioni a un imprenditore del settore della ristorazione residente nel modenese, ma di origini campane. La confisca è legata a un procedimento per bancarotta e autoriciclaggio. L’operazione coinvolge un'ampia rete di beni e risorse appartenenti all’imprenditore, che è stato coinvolto in un procedimento giudiziario.

La Finanza di Modena mette i sigilli a beni per oltre 1,2 milioni di euro, tra cui una villa con piscina a Castelfranco Emilia Già nel 2024 la Guardia di Finanza aveva proceduto al sequestro anticipato dei beni, ora trasformato in confisca definitiva. L'operazione ribadisce la linea dura delle autorità contro l'accumulo di capitali illeciti, colpendo i patrimoni che inquinano l'economia legale del territorio.