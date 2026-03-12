Maybelline ha lanciato un balsamo colorato per labbra che promette di donare morbidezza e volume. Il prodotto, leggermente pigmentato, conferisce alle labbra un aspetto tridimensionale e aiuta a ridurre secchezza e linee sottili. È pensato per essere applicato facilmente, offrendo un finish naturale e idratante. Il balsamo è disponibile sul mercato e si rivolge a chi cerca un prodotto pratico e efficace per le labbra.

Maybelline Lifter Glaze Oil Balm, l'olio labbra in stick che colora e nutre aumentando i volumi Quella delle labbra juicy è una tendenza che si è fatta strada sull'onda di lip gloss e finish luminosi particolarmente amati nel make-up. Per portarla nella vita di tutti i giorni, il prodotto ideale dovrebbe avere proprio le caratteristiche che fanno del Maybelline Lifter Glaze Oil Balm uno degli oli labbra più apprezzati. Comodo perché in stick, il che gli dà una consistenza balmy unica, gode di una formula che promette fino a 24 ore di idratazione arricchita da pigmenti diluiti che esaltano il naturale colorito delle labbra, spaziando tra nuance rosate e altre profonde, tra sfumature ciliegia e cioccolato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Balsamo colorato di Maybelline per labbra morbide e voluminose

