Balenciaga Ski 3B | il pantalone da sci che sfida la neve
Balenciaga presenta il nuovo pantalone da sci chiamato Ski 3B, progettato per affrontare le attività sulla neve. Il capo si distingue per il design e i materiali utilizzati, puntando a offrire comfort e protezione. La collezione è stata annunciata come parte della linea dedicata agli abbigliamenti invernali dell’azienda, che mira a combinare funzionalità e stile.
Nylon stretch doppiato e membrane impermeabili: la tecnica sotto il ghiaccio. L'analisi del Balenciaga Pantalone '5-Pocket Ski 3B Sports Icon' richiede una distinzione netta tra estetica streetwear e funzionalità da sci reale. Balenciaga Pantalone '5-Pocket Ski 3B Sports Icon' I dati confermano l'utilizzo di un nylon stretch doppiato, un tessuto che offre resistenza meccanica e una certa flessibilità necessaria per il movimento.
