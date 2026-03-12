Balenciaga Ski 3B | il pantalone da sci che sfida la neve

Balenciaga presenta il nuovo pantalone da sci chiamato Ski 3B, progettato per affrontare le attività sulla neve. Il capo si distingue per il design e i materiali utilizzati, puntando a offrire comfort e protezione. La collezione è stata annunciata come parte della linea dedicata agli abbigliamenti invernali dell’azienda, che mira a combinare funzionalità e stile.