Balenciaga Sabot ‘sunday Molded’ | La verità

Balenciaga ha presentato il modello Sabot ‘Sunday Molded’, un nuovo prodotto della sua linea di calzature. L’azienda ha reso noto che l’articolo include link di affiliazione e potrebbe ricevere una commissione per gli acquisti fatti attraverso questi collegamenti, senza modificare il prezzo per il consumatore. La notizia è stata comunicata attraverso un nota di trasparenza.

Plastica o pelle? L'analisi dei materiali EVA e la finitura del Sabot. L'evoluzione estetica del marchio Balenciaga si è spostata in modo netto dai classici materiali naturali verso soluzioni sintetiche audaci. I nuovi modelli 'Sunday Molded' rappresentano una rottura radicale rispetto alla tradizione della casa, che ha storicamente privilegiato il cuoio e i tessuti pregiati. In questo caso specifico, l'oggetto non è realizzato in pelle, ma utilizza un materiale plastico modellato, identificabile come EVA (Etilene Vinile Acetato) o gomma.

