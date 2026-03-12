Balenciaga ha presentato una nuova capsule chiamata ClairObscur, frutto di una collaborazione con la serie televisiva Euphoria. La collezione è già disponibile nei negozi di Parigi, precisamente nei due flagship brand. La linea si distingue per il contrasto tra elementi chiari e scuri, riflettendo il tema centrale della collaborazione. La collezione può essere acquistata immediatamente presso i punti vendita della capitale francese.

La tensione tra luce e ombra definisce l’essenza della nuova collaborazione lanciata da Balenciaga, disponibile già oggi nei due flagship parigini. Presentata il 7 marzo 2026 a Parigi, la collezione Winter 2026 di Pierpaolo Piccioli include una capsule esclusiva intitolata ClairObscur, frutto del lavoro congiunto con Sam Levinson, creatore della serie Euphoria. L’opera pittorica originale Still Life funge da cuore visivo di questa iniziativa, raffigurando oggetti immersati nel buio con contorni che emergono appena nella luce, richiamando la tecnica rinascimentale del chiaroscuro. Questo motivo grafico è stato trasferito su capi come t-shirt, felpe oversize con zip e charm a specchio per la celebre Le City Bag, creando un legame tangibile tra arte classica e moda contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Balenciaga e Euphoria: la capsule ClairObscur è già

