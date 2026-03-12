Un attacco iraniano ha provocato un grande incendio in una struttura governativa nella provincia di Muharraq, nel nord-est della capitale del Bahrein. Il ministero dell’Interno ha diffuso un video che documenta l’incendio, causato dall’attacco. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno comunicato i danni alla struttura senza fornire ulteriori dettagli.

(LaPresse) Il ministero dell’Interno del Bahrein ha diffuso un video che mostra un enorme incendio seguito agli attacchi iraniani contro una struttura nella provincia di Muharraq, a nord-est della capitale Manama. Il video mostra un enorme incendio che ha colpito un serbatoio di carburante, con i vigili del fuoco che cercano di spegnerlo. Mercoledì il Bahrein ha dichiarato che le sue forze armate hanno intercettato oltre 170 droni e più di 100 missili da quando l’Iran ha iniziato a prendere di mira i Paesi della regione, in risposta all’attacco statunitense e israeliano a Teheran. Questo articolo Bahrein, attacco iraniano provoca un enorme... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bahrein, attacco iraniano provoca un enorme incendio nella struttura governativa di Muharraq

Iranian attack triggers huge blaze at Bahrain’s Muharraq government facility

