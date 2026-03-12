Azione approda in consiglio comunale Napolitano capogruppo della nuova formazione

Nasce nel Consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere, il gruppo consiliare "Santa Maria Capua Vetere in Azione". Giuseppe Napolitano è il capogruppo. “Non è un fatto burocratico. È una scelta politica che arriva dopo un percorso reale di confronto e di visione condivisa - si legge in una nota - Portare dentro quest'aula una presenza strutturata, con un'identità chiara e un progetto riconoscibile, è qualcosa che volevamo fare e che oggi prende forma. Azione può contare su una filiera solida che tiene insieme il livello nazionale, regionale, provinciale e territoriale. Questo gruppo è parte di quella rete. Non una realtà isolata, ma un tassello di un progetto più ampio che punta a costruire una proposta riformista credibile, radicata, capace di incidere davvero. 🔗 Leggi su Casertanews.it

