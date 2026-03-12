Avvocato Ligas debutta a Milano | Luca Argentero protagonista anche in città

La nuova serie. Ha debuttato su Sky e in streaming su NOW Avvocato Ligas, il nuovo Sky Original con Luca Argentero nei panni di un avvocato brillante, cinico e spregiudicato, capace di trasformare ogni caso in uno spettacolo pur di tornare sotto i riflettori dopo un “incidente di percorso” che gli ha fatto perdere tutto. Per accompagnare il debutto della serie, una campagna ideata dalla Sky Creative Agency porta il personaggio oltre lo schermo, trasformandolo in una presenza riconoscibile anche nella vita quotidiana dei cittadini grazie a una strategia di marketing immersiva e non convenzionale. Il volto e le provocazioni dell’avvocato Ligas sono apparsi nelle metropolitane, alle fermate dei tram e nei luoghi più iconici del centro di Milan. 🔗 Leggi su 361magazine.com

