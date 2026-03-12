Auto si schianta e si ribalta | i feriti trasportati in ospedale

Un incidente stradale si è verificato ieri sul viadotto della SS162, tra i quartieri di Ponticelli e Barra. Un’auto si è schiantata e si è ribaltata, causando il ferimento di alcuni passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente.

