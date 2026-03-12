Auto si schianta e si ribalta | i feriti trasportati in ospedale

Da napolitoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato ieri sul viadotto della SS162, tra i quartieri di Ponticelli e Barra. Un’auto si è schiantata e si è ribaltata, causando il ferimento di alcuni passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Grave incidente stradale ieri ul viadotto della SS162 tra i quartieri di Ponticelli e Barra. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118. Nessuno è in pericolo di vita. Traffico veicolare in tilt sulla strada a scorrimento veloce durante le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati. Sulla SS162 si sono verificati a più riprese sinistri stradali e i cittadini chiedono maggiore sicurezza, prima che si verifichino nuove tragedie. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

