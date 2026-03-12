Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla regionale 439 nel territorio di Bientina, coinvolgendo un'auto che è finita nel canale dopo lo scontro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, chiamati intorno alle 10,40. Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente, che ha richiesto l'intervento dei soccorsi.

BIENTINA – Una squadra di vigili del fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 10,40 sulla regionale 439 nel territorio del comune di Bientina, per un incidente stradale. Due le auto coinvolte in un sinistro. In seguito allo scontro una di esse è uscita fuori strada andando a finire la sua corsa nelle acque del canale Imperiale. Nel complesso i feriti sono 4. I vigili del fuoco, raggiunta l’auto finita in acqua hanno evacuato e tratto in salvo gli occupanti con apposite attrezzature. I feriti sono stati affidati al personale sanitario intervenuto. Sul posto per l’intervento la polizia municipale di Bientina, che hanno effettuato i rilievi per capire le cause dello scontro e il 118. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Auto finisce nel canale dopo lo scontro: 4 feriti a Bientina

Articoli correlati

Bientina, scontro fra due auto: una finisce nel Canale ImperialeUno scontro fra due auto si è verificato nella mattinata di oggi, 12 marzo, sulla SR439 nel Comune di Bientina.

Leggi anche: Bientina, incidente stradale: scontro fra due auto. Una finita nel Canale Imperiale. Quattro feriti

Una raccolta di contenuti su Auto finisce

Temi più discussi: Auto finisce nel canale dopo un incidente, neonata sbalzata fuori. Grave la nonna; Auto finisce ribaltata in un canale di scolo: all'arrivo dei soccorsi nella vettura non c'era più nessuno; Caltignaga, auto si ribalta e finisce in un canale vuoto; Zoppola, auto finisce nel fosso: feriti i sette occupanti.

Incidente stradale, una delle auto finisce nel canale. Gli occupanti salvati dai vigili del fuocoAccade a Bientina: ci sono 4 feriti. Una delle vetture coinvolte è andata a finire all’interno del canale Imperiale ... lanazione.it

Incidente a Bientina, auto finisce in un canale: quattro persone soccorseIncidente questa mattina a Bientina dove due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e una è uscita fuori strada finendo nel canale imperiale. È successo sulla Sr439, poco dopo le ... gonews.it

#GRAGNANO: incendia i panni della compagna e li lancia dal balcone, finisce per distruggere un'auto. 34enne arrestato dai Carabinieri Una nuova vita in grembo e un coltello puntato in faccia. Una mano stretta al collo, sul futuro proprio e su quello della crea - facebook.com facebook

S. Stefano d'Aveto: auto finisce fuori strada sulla sp75. Due feriti x.com