Auricolari per truccare l’esame

Un individuo è stato sorpreso mentre utilizzava un sistema illecito per superare l’esame teorico della patente di guida. Aveva collegato una ricetrasmittente a un piccolo auricolare, che gli forniva suggerimenti durante la prova. La tecnica, sebbene già nota, è stata scoperta e interrotta dalle autorità prima che potesse essere completata. La vicenda riguarda un tentativo di truffa durante un esame ufficiale.

Aveva architettato un sistema in apparenza ingegnoso (sebbene ormai ben noto) per superare l'esame teorico della patente di guida: una ricetrasmittente collegata a un minuscolo auricolare per farsi suggerire le risposte. Ma non gli è andata bene: è finito in ospedale e con una denuncia da parte della Polizia. Protagonista della vicenda un 22enne cinese residente a Prato che nei giorni scorsi si era presentato alla Motorizzazione Civile di Lucca per sostenere l'esame di teoria per la patente di guida. Ma al controllo effettuato al metal detector prima della prova, il dispositivo aveva suonato. L'addetta alla vigilanza gli aveva chiesto se nascondesse qualcosa addosso, ma lui aveva negato.