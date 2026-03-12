Attentato incendiario allo studio dell’avvocato Gabriele Picano Video

Nella mattinata di oggi, nello studio legale dell’avvocato Gabriele Picano a Cassino, si è verificato un attentato incendiario. Fonti riferiscono che sono stati registrati momenti di grande apprensione tra i presenti durante l’episodio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Fumo e forte odore di benzina al rientro del professionista. Indagini in corso e acquisizione delle immagini di videosorveglianza. Momenti di grande apprensione nella mattinata nello studio legale dell’avvocato Gabriele Picano a Cassino dove si sarebbe verificato un vero e proprio attentato incendiario. Il professionista, noto anche per il suo ruolo di vicepresidente della Fondazione Policlinico Tor Vergata, si era allontanato dal proprio studio per pochi minuti intorno alle 9 del mattino per recuperare alcuni documenti. In quel momento nei locali non era presente alcun collaboratore. Lo studio è ubicato in piazza De Gasperi. Al rientro, circa venti minuti dopo, l’avvocato si è trovato davanti a una scena preoccupante: già dal pianerottolo si avvertiva un forte odore di benzina e all’interno dei locali era presente del fumo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

