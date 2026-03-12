Attacco alla base italiana il colonnello Pizzotti | Danni alle infrastrutture ma nessun ferito

Il colonnello Pizzotti ha riferito che un drone ha colpito una base militare italiana, causando danni a infrastrutture e materiali, anche se non sono stati ancora stimati con precisione. Non ci sono stati feriti tra le persone presenti al momento dell’incidente. L'evento è avvenuto all’interno del perimetro della base, senza ulteriori dettagli sui danni specifici.

«Il drone ha impattato all'interno della base provocando danni ad infrastrutture e materiali al momento non quantificabili, mentre non ci sono stati danni alle persone». Lo ha dichiarato il comandante del contingente italiano nella base di Erbil, il colonnello Stefano Pizzotti, comandante dell'Italian National Contingent Command Land nell'ambito dell'operazione "Prima Parthica". Pizzotti ha spiegato che subito dopo l'incidente il ministro della Difesa Guido Crosetto e il capo di Stato maggiore Luciano Portolano sono rimasti in costante contatto con il contingente italiano, manifestando vicinanza agli uomini e alle donne impegnati nella missione.