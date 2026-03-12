Attacco alla base italiana a Erbil | nessun ferito tra i militari

Nella regione di Erbil, un attacco ha colpito la base italiana senza causare feriti tra i militari. Le forze di sicurezza si sono rifugiate nei bunker per proteggersi. Il ministro della Difesa ha assicurato che il personale è al sicuro, mentre il collega degli Esteri ha condannato l’attacco. Nel frattempo, si registra un aumento della tensione nella zona del Golfo.

Sicurezza garantita dal riparo nei bunker. Crosetto rassicura sul personale, Tajani condanna l’attacco mentre cresce la tensione nella regione del Golfo.. Un missile ha colpito una base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. A confermare l’attacco è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha rassicurato sulle condizioni del personale italiano: «Non risultano feriti tra i nostri militari né tra il personale presente nella base. Stanno tutti bene». Secondo quanto riferito dal governo, i militari italiani si sono messi immediatamente al riparo nei bunker della struttura, evitando conseguenze più gravi. Sull’episodio è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha espresso una «ferma condanna» per l’attacco e ha avuto un colloquio con l’ambasciatore italiano in Iraq per monitorare la situazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

