Attacco ad Erbil le altre basi italiane a rischio | in Kuwait militari costretti per giorni nei bunker

Nella notte scorsa, una base italiana situata a Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata colpita da un attacco che potrebbe essere stato lanciato con missili o droni. Nel frattempo, in Kuwait, i militari italiani sono stati costretti a rimanere nei bunker per diversi giorni a causa di una crescente minaccia. La situazione ha portato alla preoccupazione per le altre installazioni italiane nella regione.

La notte scorsa, la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata colpita da un attacco missilistico o tramite droni. Per l’Italia, questo episodio non è solo un fatto militare: rappresenta la tangibilità e la vicinanza del conflitto in Medio Oriente, che smette di essere confinato alle mappe strategiche e assume concretezza, trasformandosi in una minaccia diretta per il personale sul campo. Ma il dato più significativo non è l’assenza di vittime, bensì la conferma che l’Italia opera in un teatro ad altissimo rischio. Come ricordato mercoledì 11 marzo da Giorgia Meloni, il contingente italiano nell’area Medio Orientale conta circa 2mila militari, impegnati a garantire stabilità, sorveglianza e protezione delle infrastrutture critiche, senza partecipare a operazioni offensive dirette. 🔗 Leggi su Today.it

Dove sono (e cosa fanno) i militari italiani in Medio Oriente. La basi in Kuwait e a Erbil, l'operazione Leonte della Brigata SassariRoma, 28 febbraio 2026 – Nella base Al Salem in Kuwait colpita da una missile iraniano si trovano circa 300 militari italiani.

Erbil sotto attacco: droni colpiscono la base italiana, militari nel bunker. Nessun feritoNella notte la guerra che attraversa il Medio Oriente ha sfiorato direttamente anche i soldati italiani.

Un drone ha colpito la base italiana a Erbil. Il ministro Crosetto: «Nessuna vittima». Primo discorso di Mojtaba Khamenei: «I Paesi della regione chiudano le basi Usa»Dopo l'attacco alla base in Iraq i militari sono stati spostati in un bunker. Il governo spagnolo: «Inaccettabili le parole di Von der Leyen, l'Europa deve svegliarsi». Colpito il sito nucleare di For ...

Cosa sappiamo dell'attacco alla base italiana di Erbil, colpita da un missile: Situazione pericolosa, raid miratiLa base italiana di Erbil, al confine tra Siria, Turchia e Iran, nell'area del Kurdistan iracheno, è stata attaccata.

#tagada Lorenzo Cremonesi commenta l'attacco subito dal contingente italiano ad Erbil in Iraq

Erbil, c'è una rivendicazione per l'attacco alla base italiana Camp Singara. Le Brigate dei Guardiani del Sangue hanno diffuso un video che mostra il lancio dei droni kamikaze Shahed contro l'aeroporto.