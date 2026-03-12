Attacco a Erbil | droni colpiranno il bar soldati al sicuro

Un attacco aereo ha colpito la base militare italiana di Camp Singara a Erbil, nel nord dell’Iraq. I droni hanno preso di mira un bar situato nelle vicinanze, mentre i soldati italiani presenti sono stati dichiarati al sicuro. Al momento non ci sono segnalazioni di vittime o danni ingenti. La situazione rimane sotto controllo, e le autorità stanno monitorando gli sviluppi.

Un attacco aereo ha colpito la base militare italiana di Camp Singara nella città di Erbil, nel nord dell’Iraq. L’evento si è verificato alle 23:10 ora locale, colpendo specificamente l’area del bar-ristorante denominato Il Fortino. Nonostante l’impatto diretto sulla struttura ricettiva, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha confermato che tutto il personale è stato trasferito in sicurezza all’interno dei bunker della base. La dinamica dell’attacco e la reazione istituzionale. L’azione offensiva ha preso di mira un punto di aggregazione fondamentale per i militari italiani operanti nella regione mediorientale. Il bersaglio scelto dai droni era chiaramente identificabile come il cuore sociale della postazione, dove avviene la vita quotidiana delle truppe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

