attaccano gratteri per nascondere bartolozzi segui io non ci sto di luca sommi

Giovedì 12 marzo viene trasmessa la seconda puntata di “Io non ci sto”, una rubrica condotta da Luca Sommi che analizza i principali fatti di politica nazionale e internazionale. In questa occasione, si parla di attacchi rivolti a Gratteri con l’obiettivo di coprire Bartolozzi. La trasmissione si concentra su commenti e approfondimenti riguardanti eventi recenti nel panorama politico.

"Attaccano Gratteri per nascondere Bartolozzi". Giovedì 12 marzo arriva la seconda puntata di "Io non ci sto", una nuova rubrica in cui Luca Sommi commenta i principali fatti della politica nazionale e internazionale. Per non rassegnarsi a un mondo sempre più corrotto.

