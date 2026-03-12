Durante gli ottavi di finale del torneo di doppio a Indian Wells 2026, Andrea Vavassori e Alexander Erler sono stati eliminati. Vavassori, che aveva sostituito Simone Bolelli, ha disputato la partita insieme all’austriaco Erler, ma non sono riusciti ad avanzare ulteriormente nella competizione. La coppia ha concluso il percorso nel torneo ai quarti di finale.

Andrea Vavassori, in coppia con il collega austriaco Alexander Erler (entrato in sostanziale supplenza di Simone Bolelli), è stato eliminato dal torneo di doppio di Indian Wells ai quarti di finale. Il primo Masters 1000 dell’anno vede l’approdo in semifinale della coppia indiano-svedese formata da Yuki Bhambri e Andre Goransson, che s’impongono con il punteggio di 6-3 7-6(2) in un’ora e 36 minuti e ora andranno ad affrontare quella che è ormai nota come l’accoppiata dei cugini, formata da Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot. Il primo set procede in modo abbastanza tranquillo solo per i primi due game, perché già nel terzo arriva il turno di battuta perso dal duo italoaustriaco, a 30 peraltro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Indian Wells 2026: Vavassori/Erler eliminati ai quarti di finale in doppio

