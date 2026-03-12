Al Indian Wells 2026, il torneo ATP ha raggiunto i quarti di finale con alcune sorprese e conferme. Carlos Alcaraz ha battuto Ruud negli ottavi di finale e si è qualificato per la fase successiva, mentre Djokovic, campione in carica, è stato eliminato. La competizione prosegue con i match che promettono di portare ulteriori sviluppi nel torneo.

Il torneo ATP di Indian Wells completa l’allineamento del tabellone ai quarti di finale. Negli ottavi della parte alta del tabellone di singolare maschile Carlos Alcaraz supera l’esame Ruud senza eccessivi patemi e approda ai quarti di finale. Si ferma invece la corsa di Novak Djokovic: il serbo esce con il campione in carica Draper. Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno, piega il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero tredici, 6-1 7-6(2) in un’ora e trentadue minuti. Lo spagnolo opera il break in apertura, toglie nuovamente il servizio al rivale nel terzo gioco e s’invola verso il rapido 6-1. La seconda frazione si sviluppa sui binari dell’equilibrio e nel rispetto dei turni di battuta: il decimo gioco è il solo a concludersi ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Indian Wells 2026, Alcaraz approda ai quarti di finale. Djokovic esce con il campione in carica

Articoli correlati

ATP Indian Wells 2026: Alcaraz e Djokovic lasciano un set per strada, fuori de Minaur e BublikConclusa una ricca, anzi ricchissima, giornata in campo maschile al Masters 1000 di Indian Wells.

ATP Indian Wells 2026, facile esordio di Alcaraz. Djokovic lascia un set, avanti Medvedev, Fritz e DraperSi sono completati tutti i match del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells.

Tutti gli aggiornamenti su Indian Wells

Temi più discussi: Indian Wells: Alcaraz va sotto di un set poi spazza via Rinderknech. Anche Djokovic agli ottavi; In campo Alcaraz e Nole: programma di oggi su Sky; Jannik Sinner - Learner Tien a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Tien, ci si gioca un posto in semifinale: data, orario e dove vederla in tv.

ATP Indian Wells, doppio: finisce ai quarti la corsa di Vavassori ed ErlerAndrea e Alexander perdono in due set da Bhambri e Goransson, ma il torneo è stata un'esperienza molto positiva ... ubitennis.com

Quarti di fuoco a Indian Wells: Sinner-Tien, duello tra il re del cemento e il fenomeno USAPer la terza volta nelle ultime tre partecipazioni, l'azzurro è tra i primi otto del tabellone: sul suo cammino, adesso, trova lo statunitense, numero 23 del seeding che ha già eliminato dal torneo il ... rainews.it

INDIAN WELLS: DRAPER VINCE UNA PARTITA STRAORDINARIA! Quarti di finale a Indian Wells per Jack Draper che batte uno straordinario Djokovic con il risultato di 4/6 6/4 7/6. Forse una delle più belle partite del torneo, si è giocato su pochi punti di differ - facebook.com facebook

Sinner, l'allenamento alla vigilia del match contro Tien all'Atp Indian Wells. VIDEO #SkySport #Tennis #Sinner #IndianWells x.com