Sabato 14 marzo 2026 alle 16:15 si gioca la partita tra Atletico Madrid e Getafe al Metropolitano. L’Atletico arriva da una vittoria schiacciante contro il Tottenham negli ottavi di finale di Champions League e ha recentemente conquistato la finale di Copa. Il Getafe, invece, si presenta con un morale alto e cerca di mettere in difficoltà la squadra di casa in una sfida aperta.

Sabato pomeriggio sfida tra squadre col morale altissimo: da una parte c’è l’Atletico Madrid, che ha appena travolto il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions League ed è ancora fresco di festa per il raggiungimento della finale di Copa. Dall’altra c’è il Getafe, che aveva di fronte due sfide difficilissime e invece ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Getafe (sabato 14 marzo 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta al Metropolitano?

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