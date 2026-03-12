Sabato 14 marzo 2026 alle ore 16:15 si gioca la partita tra Atletico Madrid e Getafe. L'Atletico Madrid arriva da una vittoria contro il Tottenham negli ottavi di finale di Champions League e ha recentemente raggiunto la finale di Copa. La sfida si svolge allo stadio dell'Atletico Madrid, con entrambe le squadre in buona forma.

Sabato pomeriggio sfida tra squadre col morale altissimo: da una parte c'è l'Atletico Madrid, che ha appena travolto il Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions League ed è ancora fresco di festa per il raggiungimento della finale di Copa. Dall'altra c'è il Getafe, che aveva di fronte due sfide difficilissime e invece ha.

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Getafe (sabato 14 marzo 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros ospitano gli Azulones

