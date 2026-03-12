Asti violenza sessuale e reati gravi | espulso 40enne irregolare

Un uomo di 40 anni di nazionalità marocchina, con precedenti penali gravi, è stato espulso dalla città di Asti. L’espulsione è stata decisa per motivi di sicurezza pubblica e si è resa necessaria a causa della sua condizione di irregolarità sul territorio. L’operazione è stata portata a termine con un rimpatrio coattivo.

È stato eseguito il rimpatrio coattivo di un cittadino marocchino quarantenne, già noto alle forze dell'ordine per gravi precedenti penali, tra cui un episodio di violenza sessuale. Il provvedimento, disposto dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Asti, è stato adottato per motivi di sicurezza pubblica e applicazione della normativa sull'immigrazione. Espulsione eseguita dalla Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'Ufficio Immigrazione della Questura di Asti ha accompagnato coattivamente alla frontiera, presso l'aeroporto di Torino Caselle, un cittadino marocchino di circa 40 anni. L'uomo era destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.