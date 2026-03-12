Asti | due eventi contro la violenza di genere ingresso

Ad Asti, si tengono due eventi organizzati dalla Spi Cgil e dalla Biblioteca Luigi Viola, entrambi focalizzati sulla lotta contro la violenza di genere. Gli appuntamenti prevedono l’ingresso libero e sono rivolti a sensibilizzare il pubblico su questo problema. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire il tema e confrontarsi sulle iniziative di contrasto.

La violenza di genere torna al centro del dibattito pubblico ad Asti attraverso due appuntamenti organizzati dalla Spi Cgil e dalla Biblioteca Luigi Viola. Le iniziative, previste per sabato 14 marzo alle 16:30 all'Auser di via Lamormora 15 e il 21 marzo sempre alle 16:30 in corso Alessandria 77, mirano a smontare i pregiudizi sulla condizione femminile. I temi trattati spaziano dalle letture semiserie alla presentazione di romanzi basati su esperienze reali nel Pronto Soccorso. L'ingresso è per entrambi gli eventi, sottolineando la volontà di rendere l'informazione accessibile a tutta la comunità astigiana senza barriere economiche.