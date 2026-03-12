Assisi | il concorso per libri tattili che si leggono con

A Assisi si svolge un concorso nazionale dedicato ai libri tattili, con l’obiettivo di promuovere la lettura accessibile. La scadenza per l’invio dei prototipi è fissata al 30 marzo. Il concorso è rivolto a tutti coloro che vogliono partecipare con progetti innovativi di libri tattili, e le candidature devono essere inviate entro questa data.

Assisi accoglie un concorso nazionale dedicato ai libri tattili, con scadenza per l’invio dei prototipi fissata al 30 marzo. L’evento conclusivo si terrà il 18 e 19 aprile presso il complesso del Serafico. La manifestazione, giunta all’ottava edizione, mira a premiare opere destinate a bambini da zero a dodici anni, valorizzando materiali come tessuti e carte vellutate. Si tratta di una sfida creativa promossa dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, dalla Fondazione Robert Hollman e dal Serafico di Assisi. Un laboratorio internazionale sull’inclusione sensoriale. Le giornate del 18 e 19 aprile trasformeranno la città di San Francesco in un centro di confronto globale sulle nuove regole dell’accessibilità culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

