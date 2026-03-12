Assemblea Provinciale PD Irpinia | elezioni interne e strategie future

Lunedì 16 marzo alle 16.30 si svolgerà presso il Viva Hotel di Avellino l’Assemblea Provinciale del Partito Democratico della provincia di Avellino. L’incontro, organizzato dalla Federazione irpina, prevede elezioni interne e la discussione delle strategie future del partito. La riunione coinvolgerà membri e rappresentanti locali, che si preparano a definire gli indirizzi politici per il prossimo periodo.

Avellino – Il Partito Democratico della provincia di Avellino terrà lunedì 16 marzo alle ore 16.30, presso il Viva Hotel di Avellino, l’Assemblea Provinciale della Federazione irpina. All’appuntamento prenderà parte l’onorevole Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico della Campania. Nel corso dell’assemblea si procederà all’elezione del Segretario Provinciale e degli organismi dirigenti della federazione provinciale. In campo per la segreteria provinciale la candidatura di Marco Santo Alaia. L’Assemblea Provinciale rappresenta l’approdo del percorso congressuale che nelle scorse settimane ha coinvolto tutti i circoli del Partito Democratico presenti sul territorio della provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Agricoltura irpina e aree interne: il punto all'assemblea provinciale CIAAVELLINO – Il consolidamento delle eccellenze rurali irpine e il ruolo strategico della Regione Campania nello sviluppo delle aree interne sono stati...

Qualiano, dal Pd due nuove delegate all'Assemblea ProvincialeIl Pd di Qualiano annuncia le nomine di Iolanda Stella Corradino e Serena Esposito come delegate provinciali, rafforzando la rappresentanza del...

