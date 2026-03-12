Asse attrezzato sabato chiusura temporanea svincolo accesso da via Sessa per lavori

Sabato 14 marzo, dalle 7:30 fino a nuovo avviso, il tratto di via Giuseppe Di Gregorio nell’asse attrezzato sarà chiuso al traffico veicolare. La chiusura riguarda lo svincolo di San Giorgio e si rende necessaria per lavori di manutenzione stradale. La strada resterà interdetta durante tutto il periodo di intervento, che si protrarrà fino al termine delle operazioni.

Sabato 14 marzo, a partire dalle ore 7:30 e fino a cessate esigenze, sarà chiuso al traffico veicolare un tratto di Via Giuseppe Di Gregorio (asse attrezzato) per urgenti lavori di manutenzione stradale fino allo svincolo di San Giorgio. L'intervento, curato dalla direzione manutenzioni strade del Comune di Catania, riguarda la sistemazione di una grata a nastro situata dopo l'uscita dedicata all'istituto comprensivo Maria Montessori. La strada, con un'unica corsia di marcia, non consente di eseguire i lavori a traffico aperto, rendendo necessaria la chiusura temporanea per garantire la sicurezza degli operatori e degli automobilisti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

