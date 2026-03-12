Aspettando la primavera weekend con San Gregorio e Motor Fest Omaggi a Enzo Jannacci e Tonino Guerra

Rimini e la sua provincia si preparano per un fine settimana ricco di eventi, tra il teatro, il cinema, i laboratori creativi e le mostre in occasione della Fiera di San Gregorio. Si svolgono anche iniziative dedicate a omaggi a Enzo Jannacci e Tonino Guerra, mentre il Motor Fest e le celebrazioni per San Gregorio attirano appassionati e visitatori. La città si anima con appuntamenti di diversa natura e interesse.

Le città della Riviera si animano con un fitto calendario: dal festival "C-movie" al teatro con "Amadeus" e "Guarda le luci, amore mio". Spazio anche ai laboratori botanici di "Aspettando la Primavera" e alla musica Rimini e la sua provincia sono pronte a ospitare anche per questo weekend eventi di ogni sorta, dal teatro al cinema, dai laboratori creativi alle mostre per la Fiera di San Gregorio. Un programma perfetto, pensato per salutare l'arrivo della primavera in città e nei borghi dell'entroterra con le giornate dedicate a Tonino Guerra. Al centro anche "C-movie – Cinema, Corpi, Convivenze", il festival che unisce cinema d'autore e letteratura.