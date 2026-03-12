ASL Avellino in prima linea | promuovere il rispetto contro la violenza verso il personale sanitario

L'ASL di Avellino si impegna a promuovere il rispetto nei confronti del personale sanitario, sottolineando l'importanza di un ambiente di lavoro sereno e sicuro. La campagna mira a sensibilizzare cittadini e operatori sulla necessità di tutelare chi lavora in sanità, riconoscendo il ruolo cruciale del rispetto come elemento fondamentale per garantire un servizio pubblico efficiente.

Il rispetto è la cura. Un principio fondamentale a garanzia di una sanità efficiente, efficace e serena. In occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, l'Asl Avellino rinnova il suo impegno nel promuovere una cultura del rispetto e della tutela di tutti i professionisti che ogni giorno operano nei servizi sanitari a contatto con le persone. Dal primo settembre 2025 ad oggi sono 78 gli operatori che hanno fatto accesso allo sportello, di questi molti riferiscono di frequenti aggressioni verbali. La violenza verbale e fisica nei confronti degli operatori sanitari rappresenta una criticità crescente ma anche una responsabilità condivisa.

