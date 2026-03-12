Ascolti tv Stasera tutto è possibile vince contro Vanina malissimo Un amore a 5 stelle

Nell'ultima serata di ascolti televisivi, il programma condotto da un conduttore noto ha ottenuto un risultato positivo, superando lo show di una soap opera. In particolare, il programma di intrattenimento ha prevalso rispetto alla fiction, che ha registrato ascolti molto bassi. Anche nella fascia di access prime time, il conduttore ha ottenuto risultati migliori rispetto alla concorrenza.

I dati degli ascolti tv dell'11 marzo assegnano la vittoria a Stasera tutto è possibile, ma De Martino trionfa anche in access Gli ascolti tv dell'11 marzo assegnano la vittoria di nuovo a Stasera tutto è possibile, mentre Vanina crolla ed ancora di più Rai 1 con il film Un amore a 5 stelle.

"Devo risollevare gli ascolti di Sanremo Credo che sia un pensiero paralizzante quello degli ascolti. Bisogna fare una cosa in cui ti riconosci, bisogna fare un bello spettacolo, poi i numeri devono essere un effetto collaterale" Stefano De Martino - facebook.com facebook

Nel preserale leader degli ascolti è sempre #LEredità con il 28,3% di share e 4 milioni 923 mila telespettatori. #AscoltiTv x.com