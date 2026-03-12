Ascoli | assolto Benigni fine processo bancarotta

A Ascoli Piceno, la giustizia ha assolto l’ex presidente della squadra di calcio locale nel processo per bancarotta. La decisione è stata comunicata dopo un procedimento che si è protratto nel tempo e che riguardava accuse legate alla gestione finanziaria del club. La sentenza ha concluso il caso senza ulteriori provvedimenti o condanne.

Nel cuore del Piceno, a Ascoli Piceno, la giustizia ha emesso un verdetto che chiude una lunga vicenda giudiziaria riguardante l’ex presidente della squadra di calcio locale. Roberto Benigni è stato assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta, nonostante la Procura avesse richiesto una condanna basandosi su presunte falsificazioni dei bilanci tra il 2005 e il 2012. La sentenza arriva dopo un processo che ha testimonianze chiave, inclusa quella dell’assessore allo sport Nico Stellone, confermando la regolarità contabile della società sportiva durante i periodi in questione. L’esito positivo per l’imputato si basa sul fatto che i conti erano stati verificati positivamente dal collegio sindacale e dalla Covisoc, permettendo l’iscrizione ai campionati senza penalizzazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli: assolto Benigni, fine processo bancarotta Articoli correlati Bancarotta fraudolenta, assolto Benigni ex presidente dell’Ascoli calcioAscoli Piceno, 12 marzo 2026 – L’ex presidente dell’Ascoli calcio Roberto Benigni è stato assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta della società... Leggi anche: Bancarotta fraudolenta della ditta di trasporti: due a processo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ascoli assolto Benigni fine processo... Bancarotta fraudolenta, assolto Benigni ex presidente dell’Ascoli calcioAscoli Piceno, 12 marzo 2026 – L’ex presidente dell’Ascoli calcio Roberto Benigni è stato assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta della società bianconera, dichiarato il 17 dicembre del 2013; ... ilrestodelcarlino.it Fallimento dell'Ascoli Calcio, assolto l'ex presidente Benigni(ANSA) - ASCOLI PICENO, 11 MAR - Il Collegio del tribunale di Ascoli Piceno ha assolto l'imprenditore ascolano Roberto Benigni nel processo che lo vedeva imputato della bancarotta fraudolenta dell'Asc ... msn.com