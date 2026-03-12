Arriva in ospedale con la gola tagliata | morto a 18 anni

Un giovane di 18 anni è arrivato in ospedale con la gola ferita e in condizioni gravissime. Nonostante le cure, questa mattina è deceduto. Si chiamava Giuseppe Lucarelli ed era residente a Villaricca, un comune della provincia di Napoli. La sua morte segna il conclusivo esito di un episodio che ha coinvolto il ragazzo nel corso della notte.

La vittima è Giuseppe Lucarelli, di Villaricca (Napoli). Era stato soccorso la mattina di lunedì scorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano Era in condizione gravissime. Oggi il triste epilogo. Purtroppo non ce l'ha fatta Giuseppe Lucarelli, 18enne di Villaricca, popoloso comune della città metropolitana di Napoli. Il giovane è morto dopo alcuni giorni di agonia all'ospedale di Giugliano, dove era stata ricoverato. Lunedì scorso (9 marzo), Giuseppe era stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso per una profonda ferita alla gola: sarebbe stata causata da un incidente domestico. Si pensa all'impatto con un vetro di una porta, ma andrà fatta chiarezza sulla dinamica.