Arriva in ospedale con la gola tagliata | Giuseppe muore dopo diversi giorni di agonia

Un ragazzo di 18 anni di Villaricca, Giuseppe Lucarelli, è arrivato in ospedale con la ferita alla gola e ha trascorso diversi giorni in condizioni critiche. Dopo il ricovero all’ospedale di Giugliano, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. La vicenda si è conclusa con la morte del giovane, avvenuta dopo un periodo di agonia.

Purtroppo non ce l'ha fatta Giuseppe Lucarelli, il 18enne di Villaricca ferito alla gola. Il giovane è morto dopo alcuni giorni di agonia all'ospedale di Giugliano dove era stata ricoverato. Lunedì scorso, Giuseppe era stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso per una profonda ferita alla gola che sarebbe stata causata da un incidente domestico (si pensa all'impatto con un vetro di una porta). Le sue condizioni sono apparse subito critiche, con i medici che hanno deciso di operarlo d'urgenza per arginare l'emorragia causata dalla ferita che aveva interessato anche la giugulare. Ogni tentativo, però, è stato vano e dopo alcuni giorni di agonia il cuore di Giuseppe si è fermato.