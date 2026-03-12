Arriva il decoder universale | un solo telecomando per TV satellite e streaming e può trasformare la tua vecchia TV

È stato annunciato un nuovo decoder universale che permette di controllare TV, satellite e servizi di streaming con un unico telecomando. Questo dispositivo può anche trasformare una vecchia televisione in un apparecchio compatibile con le tecnologie più recenti. La novità rappresenta un cambiamento pratico per gli utenti che desiderano semplificare la gestione dei diversi dispositivi domestici.

Cos’è il decoder universale che sta cambiando il modo di guardare la TV. Il mondo della televisione sta vivendo una piccola rivoluzione domestica. In Italia è arrivato il decoder universale, un dispositivo che promette di mettere ordine nel caos tecnologico di questi anni. Per la prima volta digitale terrestre, satellite e piattaforme streaming convivono nello stesso apparecchio, controllato con un solo telecomando. Il sistema, certificato Tivù, è stato progettato proprio per semplificare l’esperienza televisiva, diventata sempre più complicata negli ultimi anni. Tra telecomandi multipli, decoder esterni, app da aprire e chiudere e passaggi tra diverse sorgenti, per molti utenti — soprattutto i meno esperti — guardare la TV era diventato quasi un rompicapo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

