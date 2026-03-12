Un uomo di Sommacampagna è stato arrestato e condannato a nove anni e due mesi di reclusione per sette reati diversi. L’arresto è avvenuto nella provincia di Verona e riguarda diversi episodi giudiziari che coinvolgono il soggetto. La condanna è stata emessa dopo un procedimento legale che ha portato alla sua cattura e al riconoscimento delle accuse a suo carico.

Nel cuore del Veneto, la giustizia ha colpito con precisione chirurgica un cittadino di Sommacampagna. Un uomo di 50 anni è stato trattenuto dai Carabinieri nella mattinata di mercoledì 11 marzo e trasferito immediatamente nel carcere di Montorio. La condanna definitiva imponeva una detenzione residua di quasi dieci anni, scaturita da una serie di reati commessi in diverse province italiane. L’arresto non è un evento isolato ma il risultato finale di un iter giudiziario complesso che ha coinvolto le procure di Roma e le corti d’appello. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà scontare esattamente nove anni, due mesi e quindici giorni di privazione della libertà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arrestato a Sommacampagna: 9 anni e 2 mesi per reati in 7

