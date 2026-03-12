Arrestato a Scampia | armi crack e 210 euro nelle scale

Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Scampia dai carabinieri mentre raccoglieva crack dalle scale di un isolato. Durante l’intervento, sono state trovate addosso armi e 210 euro in contanti. L’uomo è stato fermato con l’accusa di spaccio e detenzione di stupefacenti. L’operazione si è conclusa con il suo accompagnamento in caserma.

Un 53enne è stato arrestato a Scampia per spaccio e detenzione di stupefacenti. I carabinieri hanno bloccato l'uomo mentre raccoglieva crack dalle scale dell'isolato, trovandogli addosso armi e denaro. La logica del nascondiglio urbano. L'intervento si è svolto in un contesto dove la geografia stessa diventa complice della criminalità. Le scale dei palazzi non sono semplici vie d'accesso, ma percorsi strategici sfruttati per il commercio illecito. Il sospettato ha utilizzato questi spazi comuni come depositi temporanei per le dosi da distribuire. I militari hanno osservato l'uomo che percorreva ripetutamente la rampa delle scale per recuperare la merce nascosta.