Arrestato a Dentecane | 13 anni di carcere per reati gravi

Un uomo di 50 anni di Pietradefusi è stato arrestato dai Carabinieri di Dentecane in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura di Avellino. L’arresto è stato effettuato nella tarda mattinata e l’uomo dovrà scontare una pena di 13 anni di reclusione per reati gravi. L’arresto si è concretizzato senza incidenti.

Un 50enne di Pietradefusi è stato arrestato dai Carabinieri di Dentecane per eseguire un ordine di carcerazione della Procura di Avellino. L'uomo, già condannato in via definitiva per una serie di reati gravi, dovrà scontare 13 anni di reclusione nella Casa Circondariale di Benevento. L'arresto, avvenuto mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 09:28, segna la conclusione di un iter giudiziario lungo che ha l'accusa trasformarsi in condanna irrevocabile. Le autorità hanno proceduto al trasferimento immediato del soggetto verso il carcere di Benevento, chiudendo definitivamente il capitolo delle sue azioni criminali passate.